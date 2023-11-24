بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بخصوص الكتاب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بإيقاف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية وإيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.



وقال العبدالجادر ان اللجنة أبقت على جدول أعمالها الطلب المقدم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بشأن مشروع جبلة الثقافي، وأحالت موضوع الساحات المخصصة حدائق ضمن المخطط المساحي لمنطقة قرطبة إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والجهات المعنية وإعداد تقرير بذلك، كما وافقت على طلب تجديد قرار المجلس البلدي بشأن الإضافة لإحدى القسائم بمنطقة القبلة بالقطعة 15.



وأضاف ان اللجنة أحالت كتاب الهيئة العامة للصناعة بشأن المواقف الواقعة جنوب مبنى الهيئة الرئيسي بجنوب السرة إلى الجهاز التنفيذي، كما أحالت طلب الموافقة على فتح باب المناقشة لترخيص مجمع تجاري لاتحاد ألعاب القوى الكائن في منطقة كيفان، وذلك لإعداد تقرير بناء على شكوى أهالي كيفان.



وأشار إلى ان اللجنة حفظت الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن الممارسة لأعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة العاصمة، كما أحالت كتاب مؤسسة البترول الكويتية بشأن المستندات المتعلقة بتخصيص المجمع النفطي المؤسسة البترول الكويتية إلى الإدارة القانونية في البلدية.