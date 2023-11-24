بداح العنزي



قال رئيس اللجنة المشتركة بين اللجنتين الفنية والقانونية والمالية د.حسن كمال إنه تم رفع لائحة أبراج الاتصالات والتي تتضمن الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة في مناطق الكويت إلى جلسة المجلس البلدي يوم الاثنين المقبل لاتخاذ القرارات بشأنها.



وبين د.كمال أن اللائحة تمت مناقشة تفاصيل بنودها في عدة اجتماعات سابقة في المجلس ولعدة شهور بحضور عدة جهات، منها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الصحة، بالإضافة إلى الإدارات المختلفة في الجهاز التنفيذي للبلدية، لافتا الى انها سوف تنظم توزيع الأبراج في المواقع المختلفة وتحدد الاشتراطات الفنية الخاصة بإقامتها والشكل الجمالي للأبراج وبتصميماتها المعمارية الحديثة، وتشمل المواقع التي يجوز إقامة محطات وأبراج الاتصالات والهوائيات بكل أنواعها فيها، والمواقع التي لا يجوز فيها ذلك.



وذكر أن اللائحة الخاصة بأبراج الاتصالات تحتوي أيضا على الضوابط الخاصة بتخصيص وترخيص محطات اتصالات راديوية أو أبراج الاتصالات أو الهوائيات والتي تتطلب موافقات من عدة جهات منها: وزارات الصحة والكهرباء والماء والأشغال والطيران المدني، مشيدا بجهود أعضاء المجلس البلدي والجهاز التنفيذي في البلدية بإعداد وإنجاز هذه اللائحة التي كانت تتداول في الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي لعدة سنوات سابقة.