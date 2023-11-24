زيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي

محمد العدواني: ننتظر الربط الكهربائي وطريق ربط المنطقة بالدائري السابع

خلق فرص عمل ملائمة للعمالة الوطنية بتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة

تسلمنا المشروع قبل عام وحققنا معدل إنجاز يفوق البرنامج الزمني



علي إبراهيم



قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان، ان الهيئة العامة للصناعة اختارت منطقة الشدادية الصناعية لتكون أولى المدن الصناعية المتكاملة في الكويت بمساحة تقارب 5 كيلومترات لسد احتياجات المستثمرين من المساحات اللازمة لإقامة مشاريعهم الصناعية.



وكشف العيبان في تصريح للصحافيين على هامش جولة مشتركة مع مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد العدواني، بمنطقة الشدادية الصناعية، للاطلاع على آخر التطورات، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت أكثر من 80% وأن العمل يجري على قدم وساق، وخلال السنة المالية الحالية سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل.



وأشار العيبان إلى ان البنية التحتية للمشروع تتضمن الكثير من الخدمات التي أنشئت تحت الأرض بشبكات معقدة تتضمن الصرف الصناعي والصحي والكهرباء والألياف الضوئية وشبكة المياه العذبة وشبكة مياه الأمطار.



وأكد العيبان أن توفير منطقة صناعية متكاملة الخدمات سيسهم بشكل رئيسي في توفير البنية التحتية اللازمة لتهيئة بيئة الأعمال في الكويت، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



بدوره، قال مدير عام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف، محمد العدواني، إن الوقت المتوقع لبدء تسليم القسائم سيكون خلال السنة المالية المقبلة بعد تمديد التيار الكهربائي، مبينا أن البنية التحتية ونظام الإطفاء بالكامل جاهز.



وزاد العدواني «ان الهيئة العامة للصناعة تتابع أعمال المقاولات بالمشروع أولا بأول، والتي أنجزت تماما، وباقي التسلم الابتدائي، وفي انتظار الربط الكهربائي، والبنية التحتية للطريق الذي يربط المنطقة بالدائري السابع والذي تقوم عليه وزارة الأشغال».



وأشار العدواني إلى أن المنطقة تتضمن 1036 قسيمة صناعية، موزعة على 3 قطاعات، الأول للصناعات الغذائية يحتوي على 299 قسيمة، والصناعات الكيميائية يحتوي على 242 قسيمة، وقطاع الصناعات المتنوعة يحتوي على 495 قسيمة.



وذكر العدواني أن المشروع يتضمن تخصيص 10% للصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و10% أخرى لهيئة تشجيع الاستثمار.



وختم العدواني قائلا: «تعثر المشروع في بدايته مع المقاول السابق، وتسلمنا المشروع قبل عام وخلال هذا العام حققنا معدل إنجاز يفوق البرنامج الزمني، وتم الانتهاء من القطاع الغذائي بالكامل، والقطاعين الآخرين سيكتملان خلال فترة وجيزة».