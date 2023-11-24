محطة الخيران تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية بالدورة المدمجة



أعلن وزير المالية رئيس اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص فهد الجارالله، عن المضي قدما باعتماد قائمة المؤهلين في مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالمرحلتين الثانية والثالثة، ومشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه - المرحلة الأولى. وأكد الوزير الجارالله، خلال تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن مشروع محطة الزور الشمالية يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، حيث تعمل المحطة بتكنولوجيا التوربينات الغازية في الدورة المدمجة لإنتاج ما لا يقل عن 2700 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى 120 مليون غالون امبراطوري يوميا من المياه المحلاة، ومحطة نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.



كما يهدف مشروع محطة الخيران، إلى إنتاج ما لا يقل عن 1800 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالإضافة الى 33 مليون غالون امبراطوري يوميا من المياه المحلاة من خلال محطة تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية بالدورة المدمجة ومحطة نقل رئيسية بجهد 400 كيلوفولت.