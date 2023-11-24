

سماح جمال



كشف الفنان ميثم بدر لـ «الأنباء» عن تحضيرات فرقة مسرح الخليج العربي للمشاركة بمسرحية «طاهرة» في المسابقة الكبرى لمهرجان شرم الشيخ الذي سينطلق 25 الجاري، بينما ستعرض المسرحية بتاريخ 28 الجاري في قصر الثقافة.



وأضاف: أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على دعمهم لنا للمشاركة في المهرجان.



يذكر أن المسرحية من تأليف المخرج هاني الهزاع وتأليف د. حمد الرومي، وكانت شاركت في الدورة الأخيرة من مهرجان الكويت المسرحي وفازت بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثلة دور أول للفنانة د. أحلام حسن، وجائزة الأزياء د. ابتسام الحمادي، جائزة الإضاءة فاضل النصار، أفضل ديكور خلود الكندري.



من ناحية أخرى، وحول تحضيراته الجديدة على الصعيد الفني، صرح بأنه يعمل حاليا على بعض التحضيرات لمشاريع جديدة سيقدمها بصورة مختلفة قريبا.