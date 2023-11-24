

عبدالحميد الخطيب



في حفل ضخم أقيم أمس الأول في دبي، كرم مهرجان «ضيافة» بدورته السابعة النجمة المتألقة هدى حسين عن مجمل أعمالها الفنية المميزة هذا العام والأعوام السابقة، بجانب عدد كبير من النجوم والنجمات البارزين على المستوى العربي والعالمي، منهم: نادية الجندي، منى زكي، أمير كرارة، جورج خباز، ماغي بوغصن، باميلا الكيك، كارول سماحة، إلهام علي، سعد لمجرد، المخرجة وكاتبة السيناريو الإماراتية نايلة الخاجة، الفنانة الإماراتية فاطمة لوتاه، التركي بوراك دينيز، الممثلة السريلانكية جاكلين فيرنانديز، الممثلة الأميركية وعارضة الأزياء نرجس فخري، الممثلة الهندية أديتي راو حيدري، الموسيقي الباكستاني علي ظفر، وغيرهم.



وبعد تسلمها التكريم، وجهت النجمة هدى حسين كلمة للحضور مليئة بمشاعر الحزن لما يحدث في الحرب الحالية التي تدور في قطاع غزة بفلسطين، وقالت: «شكرا على هذه الاحتفالية التي تجمع تلك الكوكبة من النجوم في مثل تلك الظروف التي أتت بنا إلى دبي الجميلة، الظروف التي ندعو الله عز وجل ان يزيل هذا الغمة ويزيحها عن الأمة، انها غزة العزيزة، بلدنا فلسطين الحبيبة، الله يرحم شهداءهم، ويحمي جميع البلاد العربية».



وعلى هامش الحفل ردت حسين، في تصريحات إعلامية، عما يتردد بأنها ستنتقل للإقامة في المملكة العربية السعودية، وقالت: «أنا عندي أعمال في السعودية، وهذه السنة لدي فيها أكثر من عمل متتاليين بين المسرح والتلفزيون».



يذكر ان دورة هذا العام لمهرجان «ضيافة» أهديت لروح «سيدة الشاشة العربية» الفنانة الراحلة فاتن حمامة تكريما لروحها وإحياء لذكراها بعد مرور 8 أعوام على وفاتها، وأعلن القائمون على المهرجان منذ أيام عن إطلاق حملة جمع تبرعات لصالح «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لدعم حملة «تراحم من أجل غزة».