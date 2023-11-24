عبدالعزيز جاسم



استفاد القادسية، من فترة التوقف الدولي الماضية، حيث عادت عليه ببعض الأمور الإيجابية، إذ تمكن من استعادة خدمات لاعبي الوسط محمد خليل وعبدالله العنزي الغائبين منذ بداية الموسم بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عودة مدرب الفريق محمد إبراهيم من رحلة العلاج في لندن ليعود ويقود دفة الفريق مرة أخرى بعد أن اعتذر في وقت سابق بسبب إصابته في عينه لكنه تعافى على أن يعود للفحوصات مرة أخرى في مارس المقبل. كما خاض الأصفر 3 مباريات ودية حقق فيها الفوز جميعا على حساب فريقين بالدوري الممتاز هما الجهراء وخيطان أشرك خلالهما عددا من اللاعبين البدلاء والشباب الذين ظهروا بمستوى مميز.