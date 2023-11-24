وقع المنتخبان الپولندي والويلزي في مسار واحد بالملحق المؤهل إلى كأس أوروبا من أجل الظفر بإحدى البطاقات الثلاث الأخيرة المؤهلة إلى النهائيات المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، وذلك بموجب قرعة سحبت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية.



وفشلت پولندا وويلز في حجز مكان لهما بين المنتخبات الـ 20 التي تأهلت عن التصفيات، حيث حلت الأولى ثالثة في المجموعة الخامسة خلف ألبانيا والتشيك، والثانية في المركز ذاته بالمجموعة الرابعة خلف تركيا وكرواتيا.



وكانت پولندا وويلز بين 12 منتخبا ستتنافس على البطاقات الثلاثة الأخيرة في الملحق المقرر في الفترة بين 21 و26 مارس المقبل.



والمنتخبات الأخرى هي: جورجيا واليونان وأوكرانيا وإستونيا وفنلندا وكازاخستان والكيان الصهيوني ولوكسمبورغ وآيسلندا والبوسنة.



ووزعت المنتخبات الـ 12 على ثلاثة مسارات من أربعة منتخبات حسب ترتيب مستويات دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 تلعب فيما بينها دور نصف نهائي من مباراة واحدة (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث حسب التصنيف)، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي يلحق الفائز فيها بركب المتأهلين إلى النهائيات.



وأوقعت القرعة پولندا وويلز في المسار الأول وهما مرشحان بقوة لبلوغ مباراته النهائية، حيث يلعبان في نصف النهائي مع إستونيا صاحبة المركز الأخير في المجموعة السادسة برصيد نقطة واحدة وفنلندا ثالثة المجموعة الثامنة.



وتقام المباراة النهائية على ملعب الفائز من مواجهة ويلز وفنلندا.



وجاءت أوكرانيا ـ التي فشلت في التأهل المباشر بفارق المواجهات المباشرة خلف إيطاليا حاملة اللقب في المجموعة الثالثة ـ في المسار الثاني الى جانب البوسنة وآيسلندا والكيان الصهيوني.



وتحل أوكرانيا ضيفة على البوسنة خامسة المجموعة العاشرة في نصف النهائي، والفائز منهما سيستضيف المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين الكيان الصهيوني ثالث المجموعة التاسعة وضيفتها آيسلندا رابعة المجموعة العاشرة.



أما المسار الثالث الأخير فضم منتخبات جورجيا ولوكسمبورغ وكازاخستان واليونان.



وتلعب جورجيا رابعة المجموعة الأولى مع لوكسمبورغ، واليونان ثالثة الثانية مع كازاخستان رابعة الثامنة في نصف النهائي، على أن تقام المباراة النهائية على أرض الفائز في المباراة الأولى.