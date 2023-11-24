بشرى شعبان



ضمن حملة التوعية التي اطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة عبر مواقع الهيئة الإلكترونية حول تطبيق مواد قانون العمل والتزام اصحاب الاعمال والعمال بمواد القانون، نشرت الهيئة عبر موقعها مخاطبة اصحاب الاعمال بضرورة الالتزام ومراعاة المواد القانونية فيما يتعلق بفصل العامل من دون إخطار أو تعويض أو مكافأة والتي حددها القانون في حال ارتكب العامل أحد الأفعال التالية:



خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، او لو ثبت أن العامل قد حصل على العمل نتيجة الغش أو التدليس، وفي حال أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة، مما تسبب أو كان من شأنه أن يتسبب بخسارة محققة لها.



وأضافت الهيئة: كما يحق لصاحب العمل أيضا فصل العامل في إحدى الحالات التالية:



في حال صدر حكم على العامل بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.



إذا ارتكب فعلا مخلاً بالآداب العامة في مكان العمل.



في حال وقع منه اعتداء على أحد زملائه، أو على صاحب العمل أو من ينوب عنه أثناء العمل أو بسببه.



إذا أخل أو قصر في الالتزامات المفروضة عليه بنصوص العقد وأحكام القانون وفي حال اثبات مخالفته المتكررة لتعليمات صاحب العمل.