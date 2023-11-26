ضمن مساعيه المتواصلة نحو الريادة الرقمية في القطاع المصرفي، وتقديم أفضل الخدمات لعملائه، أعلن بنك الخليج عن إطلاق مكتبة رقمية، لتكون المرجع الأساسي المعتمد لمنتجات وخدمات البنك، وأحد أبرز معالم التحول الرقمي الشامل الذي يسعى البنك إلى تحقيقه في مختلف القطاعات والأعمال.



ويعد هذا المشروع أولى ثمرات مسابقة فكرتي للابتكار التي أطلقها البنك مطلع الجاري، حيث ستحل المكتبة الجديدة محل دليل منتجات وخدمات البنك، بصيغة رقمية ذات خصائص جديدة ومحسنة، تسهل أعمال الموظفين في الفروع، ومركز خدمة العملاء، والمبيعات المباشرة، وتمكنهم كذلك من توفير خدمة أفضل للعملاء. كما توفر هذه المكتبة لجميع موظفي بنك الخليج مواد تعليمية قيمة تماشيا مع استراتيجية التحول الرقمي لدى البنك.



وفي هذا الإطار، جددت رئيس وحدة التحول الرقمي والابتكار في بنك الخليج مي العويش شكرها لجميع الموظفين الذين تقدموا بأفكار وابتكارات إبداعية، وكذلك لفرق العمل المختلفة في البنك التي ساهمت في تطوير تلك الأفكار والمساعدة على خروجها إلى النور.



وقالت: «انطلاقا من حرص بنك الخليج على تحفيز الأفكار المبتكرة والإبداعية وتشجيعها، وترسيخ مكانته كبنك للمستقبل، أطلق نسخته الأولى من مسابقة فكرتي، والتي تهدف إلى تعزيز الابتكار بين الموظفين، مما يمنحهم الفرص لسماع صوتهم وتطبيق أفكارهم، وإحداث تغيير إيجابي وقيم للبنك والصناعة المصرفية والمجتمع ككل، وذلك تطبيقا لاستراتيجية البنك 2025، وتماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تركز على تبني التقنيات الذكية والرقمية وابتكار خدماتها لدفع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة».



وأشارت إلى أن البنك يسعى لإطلاق آفاق الابتكار بين الموظفين دون سقف يحد منها، حتى لو كانت أفكارا سابقة لأوانها، لافتة إلى أن وحدة التحول والرقمي والابتكار ستساعدهم على تطويرها وتدريبهم على تقديمها، بما يواكب طموحات العملاء ويساهم في تطوير خدمات مبتكرة للبنك يسهل الوصول إليها.



وأضافت: «يمتلك بنك الخليج ثروة بشرية كبيرة، ومجموعة متميزة من المواهب والخبرات في مختلف المجالات، تتسم بقدر عال من الكفاءة والمهنية، وعلينا الاستفادة من إمكاناتهم، ومساعداتهم على إطلاق العنان لأفكارهم وابتكاراتهم، مشيرة إلى أن تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء هدف جماعي لمختلف الإدارات والموظفين والمسؤولين في البنك».