في إطار تعزيز رياضة السيارات في المنطقة، وقعت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وشركة تويوتا اتفاقية شراكة جديدة مع علي مخصيد، المتسابق الكويتي صاحب الإنجازات العديدة والذي يتمتع بسجل استثنائي في مجال رياضة السيارات ورياضة الدريفت، ليكون سفيرا للعلامة التجارية GR (جازو ريسينغ) في الكويت.



وقد حضر حفل التوقيع رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير ورئيس العمليات التنفيذي بينغت شولتز - ومدير أول أعمال مبيعات تويوتا مارتن أهيرن، الذي قال: «يسعدنا أن نبدأ هذه الشراكة الجديدة مع سائق السباقات الكويتي المعروف، علي مخصيد، سفيرا للعلامة التجارية لسباقات الـ GR. ويدرك مجتمع سباقات السيارات في الكويت سجل إنجازات علي السابقة، ونحن على ثقة من أن شراكتنا ستعزز مبادرات جازو ريسينغ في الكويت إلى جانب دعمه لتحقيق المزيد من النتائج».



ومن إنجازات مخصيد في ساحة السباقات الوطنية والدولية انه أصبح أول سائق في الشرق الأوسط يفوز بالمركز الأول خلال الجولة الثالثة من بطولة عمان الدولية للدريفت 2023، كما حقق الميدالية الفضية لسباق الدريفت لدورة الألعاب الدولية الثانية لرياضة السيارات، التي نظمها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، في مدينة مرسيليا بفرنسا، أكتوبر 2022 وكذلك الفوز بجائزة الكويت للدريفت في 2018 ضمن سلسلة ريد بول كار بارك دريفت.



وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، قال مخصيد: «يشهد التاريخ العالمي بصمة تويوتا في عالم سباقات السيارات المليء بالانتصارات والبطولات. علاوة على ذلك، كانت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده رائدة دائما في دعم رياضة السيارات في الكويت من خلال رالي الكويت الدولي في أواخر السبعينيات والثمانينيات». وأضاف: «إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه العائلة الرائدة ذات الإنجازات الطويلة الأمد. أود أن أعرب عن امتناني لشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده على دعمهم المستمر للشباب والرياضة. شكرا لفريق تويوتا جازو ريسينغ على ثقتكم».



وكجزء من عقد الرعاية لمدة عام، ستوفر شركة الساير سيارة تويوتا طراز GR بنظام الإيجار السنوي إلى جانب GR 86 ليتم تجهيزها كسيارة منافسة لموسم السباقات 2024-2025 بالإضافة إلى رسوم الرعاية المتفق عليها. كما سيلعب علي دورا أساسيا في العديد من الأنشطة ضمن أجندة GR التي تحمل الروح الحقيقية لرياضة السيارات.



وكجزء من أول سباق من طراز واحد معتمد من الاتحاد الدولي للسيارات كأس Toyota GR Yaris موسم 2023-2024، سيقود السائق علي مخصيد مع الضيوف على حلبة الكويت لرياضة المحركات وتقديم تجربة دورة استعراضية مثيرة إلى جانب تقديم تجربة دريفت خاصة للضيوف. كما لعب علي دورا حيويا في نقل المعرفة التقنية عندما يتعلق الأمر بتعديل سيارات GR Yaris وإعدادها لتكون جاهزة للسباق.