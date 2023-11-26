الكويت قامت وستستمر مرفوعة الرأس ناصعة الجبين بفضل نسائها ورجالها متكاتفين يداً بيد واضعين نصب أعينهم خدمة وطنهم

المغري: نتلهف شوقاً للتسلح بالعلم والمعرفة لنكون لبنة في بناء نهضة وازدهار وطننا وأمتن

االشمري: الكويت ليست بحاجة إلى شهادة فقط بل إلى المعرفة التي يستفيد منها الخريج

المصيبيح: «زين» تدعم الطلبة الكويتيين في الخارج وتقدم الدعم والمشاركة الفاعلة بهذا المؤتمر



آلاء خليفة



أكدت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح أن الأمل كبير في إخواننا الطلبة بأن يضعوا بين أعينهم وطنا مبنيا على الشراكة المجتمعية والسياسية، مؤكدة أن خلافاتنا هي مصدر قوتنا وتحدياتنا المشتركة هي منبع عزيمتنا وقيمنا وأخلاقنا، ولا نسمح أبدا بأن نكون ضحية لأي جهة تحاول أن تهددنا وتهبط طموح مبادرتنا، فنحن وطن كويتي الهوية خليجي الهوى وعربي الانتماء وإسلامي، ومجتمع مؤمن بعقيدته ومتمسك بقيمة ومحافظ بإصرار على ثوابته وخاصة دستوره ومؤسساته.



جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر التاسع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية الذي يقام من 23 حتى 25 الجاري في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا.



ودعت الصباح الطلاب والطالبات إلى عدم التفكير بالماضي وألا يجعلوا أي عائق أمام طموحاتهم، داعية إياهم إلى الانطلاق بالشراكة والاتحاد والتعاون للتوصل إلى افضل الحلول والسبل لتصحيح مسارنا، مؤكدة ان المطلوب ليس الاندماج في خطة التنمية فقط بل ايضا في صياغتها وإعداد خطتها ومتابعتها وتقييمها، انطلاقا من شعوركم بالمسؤولية الوطنية فهي السبيل الوحيد وليس لنا أي عصى سحرية في حل المشاكل ووضع الحلول، لذا لنتقدم معا بنوايا صادقة مفعمة بالأمل والتحدي لتحقيق هذه الشراكة.



وبينت الصباح أن للطالبات مكانة خاصة ودورا أساسيا في استراتيجياتنا وتطلعاتنا، مؤكدة أن الكويت قامت وسوف تستمر مرفوعة الرأس ناصعة الجبين بفضل نسائها ورجالها متكاتفين يدا بيد واضعين نصب أعينهم خدمة وطنهم، مؤكدة أن أهمية دور المرأة الكويتية تظل حقيقة راسخة لم تغب يوما عن قيادتنا السياسية ففتحت للمرأة جميع الأبواب وألقت عليها مسؤوليات عديدة حتى تبوأت كافة المناصب في مختلف الميادين جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل ويكفي المرأة الكويتية فخرا أنها لم تعد منارة فقط بل أصبحت شمعة تنير ما حولها وهذا ما نأمله اليوم في فتياتنا أن يكن عونا فاعلا وننتظر منهن الكثير في ان يساهمن في عملية بناء وطننا.



وتطرقت الصباح إلى ما يحدث في غزة، مؤكدة تضامن الكويت مع أهلنا في غزة، حيث كانت الكويت من الدول السباقة في تقديم يد العون والدعم الإنساني لهم لمساعدتهم في تخفيف معاناتهم، سائلة الله ان يرحم شهداءهم ويشفي مصابهم ويحقق تطلعاتهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



سواعد الوطن



من جانبه، قال رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية تركي المغري إن هذا المؤتمر رأى النور رغم كل الظروف والتحديات التي شهدها خلال الأشهر الـ 3 الماضية لإقامة هذا المؤتمر، وقد حرصنا على إقامة مؤتمر يليق بطلاب وطالبات أميركا.



‏‎وبين المغري أننا نتلهف شوقا إلى التسلح بالعلم والمعرفة لنكون لبنة في بناء نهضة وازدهار وطننا وأمتنا، ويحدونا عظيم الأمل وكبير الرجاء في تحقيق ذلك، إيمانا منا بأن الشباب هم سواعد الوطن وبناة مستقبله ودعائم ازدهاره وسبيل تطوره.



وأكد أن اتحاد أميركا كان ومازال كما عهدتموه كويتا مصغرة في الغربة يجمع كل الطلبة تحت راية الوطن حتى وإن حاول البعض التخريب والتشتيت، ولكننا لن نلتفت وسنستمر بالعمل لخدمة الطلبة ونعدكم بأن القادم سيكون أجمل.



وأشاد بكل فخر واعتزاز بمواقف الكويت الإنسانية والداعمة لحقوق الشعوب، وتجلى ذلك في دورها الكبير في دعم وإغاثة الأشقاء في فلسطين.



التحصيل العلمي



بدوره، أكد رئيس المكتب الثقافي الكويتي في واشنطن دي سي د.نايف الشمري أن فرصة الابتعاث إلى الولايات المتحدة الأميركية فرصة لن يجدها الطالب في أي بلد آخر، خاصة ان الجامعات الأميركية تعتبر متميزة وفيها جامعات كثيرة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، موضحا أن الكويت ليست بحاجة إلى شهادة فقط بل الى المعرفة التي يستفيد منها الخريج.



ودعا د.الشمري الطلبة إلى التركيز على تحصيلهم العلمي، والابتعاد عن أي تجمعات تؤثر على سلامتهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية.



شراكة إستراتيجية



من جانبه، أشار ممثل شركة «زين» حمد المصيبيح إلى أن شركة «زين» حريصة على شراكتها الاستراتيجية مع اتحاد طلبة أميركا في كل عام، مؤكدا ان «زين» تدعم تواجد الطلبة الكويتيين في الخارج وتقديم كافة أنواع الدعم والمشاركة الفاعلة في هذا المؤتمر.