أكد أصحاب دور نشر عربية مشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 26 أمس أن المعرض يعتبر أحد أنجح معارض الكتب على مستوى المنطقة وحريصون على المشاركة فيه سنويا.



وأضافوا في تصريحات لـ «كونا» ان الإقبال على المعرض من قبل الجمهور ممتاز، مؤكدين أن دور النشر تحقق مبيعات جيدة فيه بوجود جمهور مثقف من جميع الأعمار والفئات.



وبهذا الخصوص، قال إسماعيل الحوفي من مكتبة المتنبي السعودية إن معرض الكويت مازال حريصا على هويته في اختيار نخبة الناشرين، مبينا أن المعرض في تجدد مستمر في العناوين المطروحة بالتعاون مع دور النشر.



وأكد مشاركة مكتبة المتنبي بشكل دائم في معرض الكويت بما هو مميز من خلال تقديم المكتبة كتبا في أقسام مختلفة في اللغة العربية والفلسفة والمنطق وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس والعلوم الشرعية والإسلامية وكذلك كتب أدبية أخرى.



من جهته، قال موسى الموسوي من دار فراديس البحرينية إن الدار تشارك لأول مرة في معرض الكويت، مبينا أن مبادرة المعرض جيدة جدا وتبشر بالخير، مشيرا بهذا الخصوص إلى الحضور اللافت على كل المستويات.



وبين أن الدار لديها جزء متخصص في تاريخ المنطقة ودول الخليج إلى جانب الروايات المترجمة والمحلية وكتب التنمية الذاتية وأدبيات متنوعة.