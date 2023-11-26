السنعوسي: العمل يمثل رحلة سينمائية في 16 موقعاً حول العالم

بدءاً من تاهيتي وصولاً إلى المكسيك والفلبين وكاليفورنيا



حنان عبد المعبود



أطلق المركز العلمي - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي- فيلم «أسرار البحر» الذي يتناول أجمل اللقطات الخاصة بالبيئة البحرية وأغرب المخلوقات التي تعيش في عمق المحيطات، ويتكون فريق عمله من هوارد وميشيل هول وجوناثان بيرد.



وقالت مديرة التسويق والاتصالات في المركز العلمي سارة الياقوت إن فيلم «أسرار البحر» يأخذ المشاهدين في رحلة لا تنسى وتجربة سينمائية استثنائية، حيث يظهر تفاعل مذهل لأكثر من 70 نوعا من المخلوقات البحرية تتنوع من الأصغر مثل الأحصنة البحرية والأسماك الزرقاء اللامعة، إلى الأكبر مثل الحيتان الزرقاء وأسماك القرش النمر.



وأضافت الياقوت: يبرز الفيلم أهمية التنوع البيئي للمحيطات وكيف تعتمد حيوانات المحيط بشكل حاسم على بعضها بعضا للبقاء، كما يضفي الممثل القدير جمال الردهان بصوته الرائع لمسة جذابة للفيلم، ويأخذ المشاهدين في رحلة ساحرة عبر عالم المحيط وجماله،



بالإضافة إلى ذلك، تقدم الموسيقى المؤثرة من تأليف الملحن الشهير آلان ويليامز أجواء استثنائية للفيلم، مشيرة إلى «أسرار البحر» يمثل لمسة جديدة إلى عالم السينما والبيئة البحرية والعرض الأول أثرى الجمهور بمشاهد مذهلة ومعلومات قيمة عن البيئة البحرية.



وأكدت أن الفيلم يظهر أنواعا مختلفة من المخلوقات البحرية وصورا بصرية رائعة وسلوكيات حيوانية فريدة ومثيرة وسيحب الجميع مشاهدة تلك المخلوقات وسيتعجبون من كيفية تعاونها وتفاعلها معا، مبينة أن المركز العلمي يقوم بدوره في رفع الوعي المجتمعي والبيئي من خلال البرامج التي تقدم في المركز طوال العام، ويظهر هذا العمل الرائع كيف يمكن للفن والثقافة أن تكون وسيلة فعالة لنقل رسائل بيئية مهمة.



بدوره، أكد مدير إدارة التعليم والبرامج بالإنابة في المركز العلمي محمد السنعوسي أن فيلم «أسرار البحر» تم تصويره في 16 موقعا حول العالم، بدءا من تاهيتي وصولا إلى المكسيك والفلبين وكاليفورنيا، مما أكسبه صورا بحرية رائعة.



وأشار السنعوسي إلى أنه يعد رحلة سينمائية تحمل رسالة ملهمة حول حماية بيئتنا البحرية.