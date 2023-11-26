«بيتك» في صدارة الشركات من حيث الأصول بـ 37.1 مليار دينار.. يليه «الوطني» بـ 36.8 ملياراً

20.9 مليار دينار أصول شركات قطاع الخدمات المالية.. في صدارتها «كيبكو» بـ 11.9 ملياراً

5.1 مليارات دينار موجودات «زين» مستحوذة على 76% من إجمالي أصول قطاع الاتصالات

7.3 مليارات دينار أصول قطاع الصناعة.. تتصدره «أجيليتي» بقيمة أصول تبلغ 3.7 مليارات



شريف حمدي



في ظل تنامي الأرباح للشركات المدرجة في بورصة الكويت، رغم التحديات الإقليمية، بلغت قيمة الأصول لهذه الشركات بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 167 مليار دينار، إذ تمثل موجودات الشركة (الأصول بأنواعها) مجمل ما تملكه من أموال ثابتة أو منقولة ومالها من حقوق قبل الغير في فترة مالية معينة، والموجودات تمثل الضمان الحقيقي لدائني الشركة. ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء»، فإن قطاع البنوك استحوذ على 71% من القيمة الإجمالية بقيمة أصول بلغت 119.2 مليار دينار، وجاء بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الصدارة بقيمة أصول تقدر بـ 37.1 مليار دينار تشكل 22.2% من الإجمالي، وذلك بعد استحواذه على بنك المتحد البحريني العام الماضي، وما تبعه من استحواذ إلزامي على بنك المتحد الكويتي في مايو الماضي.. وفيما يلي التفاصيل:



٭ جاء في المركز الثاني من حيث الأعلى قيمة للأصول بنك الكويت الوطني بـ 36.8 مليار دينار تشكل 22% من الإجمالي البالغ 167 مليار دينار.



٭ فيما حل قطاع الخدمات المالية (شركات الاستثمار) في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك من حيث الأعلى قيمة للأصول، وذلك بـ 20.9 مليار دينار، وجاءت شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» في صدارة القطاع بقيمة أصول 11.9 مليار دينار تشكل 57% من قيمة أصول القطاع ونحو 7.1% من الإجمالي بشكل عام.



٭ في المرتبة الثالثة جاء قطاع الصناعة بقيمة أصول 7.3 مليارات دينار تشكل 4.4% من الإجمالي، وتصدرت شركة أجيليتي بقيمة أصول 3.7 مليارات دينار تشكل 50.6% من أجمالي أصول القطاع وبنسبة 2.2% من الإجمالي.



٭ رابعا، حل قطاع الاتصالات بقيمة أصول 6.7 مليارات دينار، وحلت شركة زين في الصدارة بقيمة أصول 5.1 مليارات دينار تشكل 76% من قيمة أصول القطاع و3% من إجمالي قيمة أصول الشركات المدرجة.



٭ خامسا، جاء قطاع العقار بأصول تقدر قيمتها بـ 6.3 مليارات دينار، وتصدرت شركة المباني بـ 1.2 مليار دينار تشكل 19% من أصول القطاع و0.7% من الإجمالي البالغ 167 مليار دينار.



٭ وحل قطاع التأمين في المرتبة السادسة بإجمالي أصول 2.2 مليار دينار، وحلت مجموعة الخليج للتأمين بصدارة القطاع بـ 1.2 مليار دينار بنسبة 54% من أصول القطاع.



٭ في الترتيب السابع جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية بـ 1.6 مليار دينار، وتصدر القطاع مركز سلطان بـ 301 مليون دينار تشكل 18.8%.



٭ شكل إجمالي 6 قطاعات أخرى أقل من مليار دينار كما يظهر من الجدول المرفق، بقيم تتراوح بين 793 مليون دينار إلى 13.4 مليون دينار.