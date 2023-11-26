محمود عيسى



حلت الكويت في المركز الـ 21 على قائمة شركة انسايدر مونكي لأقوى الاقتصادات نموا في العالم وبنسبة بلغت 1% مباشرة بعد اليابان التي احتلت المركز الـ 20 وسجلت معدل نمو قدره 1.17% وبفارق طفيف عن الكويت.



وقالت الشركة إن الكويت تمضي قدما في مسيرتها على درب التعافي الاقتصادي في الوقت الحاضر، إلا انه ما زالت ثمة مخاطر كبيرة وقضايا رئيسية تتعلق بآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل وفقا لما أشار إليه صندوق النقد الدولي، وفي ضوء ما وصفته المجلة بالجمود السياسي المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يعتبر أحد هذه القضايا الرئيسية.



وقد سجلت 3 دول خليجية أخرى مراكز متقدمة في القائمة وتصدرتها الإمارات العربية المتحدة في المركز الثامن، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.50%، وتبعتها قطر في المركز الـ 13 بمتوسط نمو قدره 2.60%، ثم البحرين في المركز الـ 17 بمعدل نمو قدره 2.02%.



وقد احتلت المراكز الثلاثة الأولى في القائمة غوايانا بمعدل نمو قدره 38.40%، وبنما بمعدل نمو 6%، والولايات المتحدة بمعدل نمو 4.9% على التوالي.



وقالت الشركة إنه من اجل تحديد البلدان التي تتمتع بأفضل اقتصاد في العالم في الوقت الحالي، «فقد قمنا أولا بعزل أفضل 50 اقتصادا في العالم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ثم قمنا بعد ذلك بتصنيف هذه الاقتصادات الكبرى في العالم في عام 2023 حسب أحدث معدل لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستخدام الربع الثاني من عام 2023 حيثما أمكن ذلك، مع التكيف مع بيانات السنة المالية في حالة عدم توافر هذه البيانات. ولهذا السبب كان من المهم أولا عزل الدول التي تتمتع بأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن أسرع البلدان نموا في آسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا هي اقتصادات نامية، ما يبشر بمستقبل أفضل، ولكنه ليس كافيا لتصنيفها بين البلدان الأفضل اقتصادا في العالم في هذه المرحلة. ومن المهم أيضا أن نتذكر أن العديد من أغنى الاقتصادات انكمشت في الآونة الأخيرة، ولهذا السبب ظهرت حتى معدلات النمو المنخفضة في قائمتنا».