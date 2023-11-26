المحرر البرلماني



بات واضحا الاتجاه الذي ستسير عليه جلسة 19 ديسمبر المقبل، خصوصا بعد التوافق الذي تم بين الحكومة واللجنة المالية البرلمانية على التقارير المتعلقة بتحسين المعيشة، ليتم صرف الزيادة في راتب فبراير المقبل.



مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» انه كانت هناك مرونة من الطرفين، ومن ضمن الملفات التي التقت حولها وجهات النظر: القرض الحسن و«متقاعدو الباب الخامس» والمادة 80 المتعلقة بالرواتب الاستثنائية وبدل غلاء المعيشة.



وذكرت المصادر انه تمت الموافقة على منح المتقاعدين 14 ضعف الراتب كقرض حسن. أما فيما يخص بدل غلاء المعيشة، فاستقر الأمر على تقليص الزيادة التي جاءت في الاقتراحات النيابية وهي 130 دينارا إلى 80، بمعنى أن زيادة غلاء المعيشة ستصبح 200 دينار.



وأضافت المصادر أن الحكومة تعكف حاليا على وضع تصور بخصوص متقاعدي الباب الخامس لرفع معاشاتهم خصوصا أنهم غير مشمولين بزيادة الحد الأدنى للرواتب، مؤكدة أن الزيادة ستكون مرضية وتحقق تطلعاتهم.



وبخصوص إلغاء المادة 80 المتعلقة بمعاشات القياديين، ردت المصادر: التصور النهائي هو تعديل المادة وليس إلغاؤها لأن هناك فئات مستحقة تندرج تحتها.