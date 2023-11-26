عبدالكريم العبدالله



أدرجت وزارة الصحة تخصص «الأمراض السارية» ضمن التخصصات المستحقة لبدل تخصص نادر فئة «أ».



جاء هذا بعد دراسة مستفيضة قامت بها اللجان المختصة لدراسة الطلبات المقدمة للأطباء الكويتيين لصرف بدل التخصص النادر. وقامت اللجان بمطالبة الشروط واعتمادها وتكييف ماهية التخصص النادر مع تخصص «الأمراض السارية» وتقدير طبيعة عملهم ومطابقتهم مع التخصص النادر. وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء»، أن هناك تخصصات طبية ستعرض خلال الفترة المقبلة على اللجان المختصة لمعرفة مدى استحقاقها التخصص النادر من عدمه. وبينت المصادر أن اللجان تقوم ببحث طلبات الأطباء الكويتيين بصرف بدل التخصص النادر والنظر في مراجعة قائمة التخصص النادر بصفة دورية وإعداد شروط منح التخصص النادر على ضوء المؤهلات الحاصل عليها الأطباء الكويتيون والعمل الفعلي.