كريم طارق



أكد رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان استعداد الجانب الإندونيسي على تصدير العمالة المنزلية الماهرة والمدربة إلى الكويت، وذلك بعد إتمام أو تجديد مذكرة التفاهم الحكومية المشتركة بين الجانبين. جاء ذلك في تصريح خاص لـ «الأنباء» على هامش زيارة الاتحاد لجمهورية إندونيسيا بناء على دعوة من الاتحاد الإندونيسي، وذلك بغرض تبادل المعلومات بخصوص الأمور المستجدة في مجال استقدام العمالة المنزلية الى الكويت والتي توقفت لمدة طويلة.



وأضاف الدخنان أنه خلال هذه الزيارة تم الاطلاع وزيارة مراكز التعليم الخاصة لتدريب العمالة المنزلية التي من شأنها إعداد العمالة وتجهيزها قبل السفر والالتحاق بالعمل، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماع مع مدير عام مراكز التدريب والتأهيل للعمالة المنزلية والماهرة، وكذلك مدير عام إدارة العقود والعلاقات الخارجية، وذلك بحضور الاتحاد الكويتي والاتحاد الإندونيسي.



وأوضح الدخنان أنه في نهاية الاجتماع الذي عقد في مقر المؤتمرات بمدينة جاكرتا، أكد الجانب الإندونيسي على استعدادهم إلى عقد اجتماعات مع الجانب الحكومي الكويتي، وذلك لتجديد مذكرة التفاهم المنتهية او عقد مذكرة تفاهم جديدة بين الجانبين، تمهيدا للسماح بإجراء عقود الاستقدام للعمالة ومن ثم البدء بالاستقدام.



وناشد الدخنان الجهات المعنية ضرورة الإسراع في توقيع مثل هذه المذكرات التي من شأنها فتح أبواب جديدة وتنويع مصادر استقدام العمالة، لتجنب الوقوع في الأزمات المتكررة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى شح الطلبات خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.