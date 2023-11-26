الحملات مستعدة لتوفير الخدمات داخل وخارج المنطقة المحيطة بالحرم بأسعار تنافسية

إغلاق باب تسجيل الحجاج 13 ديسمبر وانطلاق معرض الحج 14 حتى 20 منه



أسامة أبوالسعود



أكد رئيس اتحاد حملات الحج أحمد الضويحي ان موسم الحج هذا العام سيكون مميزا عن المواسم الاخرى، بسبب قرار المملكة العربية السعودية بالتسجيل المبكر لضيوف الرحمن هذا العام، حتى تستعد جميع الحملات والشركات وتقوم بتوفير جميع الخدمات قبل انطلاق موسم الحج بفترة كافية.



واشار الضويحي، في تصريحات لـ «الأنباء»، إلى ان التسجيل المركزي لحج عام 2024 عبر منصة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مستمر حتى 13 ديسمبر المقبل وبعدها بيوم واحد سينطلق معرض الحج الخامس يوم 14 حتى 20 ديسمبر القادم برعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري.



واكد الضويحي ان ما يميز المعرض هذا العام هو مشاركة اغلبية حملات الحج والشركات، حيث ستقوم بعرض خدماتها وتوفير جميع سبل الراحة لخدمة ضيوف الرحمن سواء داخل المنطقة المركزية «المحيطة بالحرم» او خارجها بأسعار تنافسية لصالح الحجاج.



ولفت كذلك إلى أن ما يميز المعرض مشاركة عدد من الشركات لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن.



وعلى صعيد اعداد الحجاج، قال الضويحي إن حصة الكويت هذا العام تبلغ 8000 حاج من الكويت عبر 63 حملة مرشحة لاستقبال الحجاج. واكد ان الكويت ممثلة بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية طلبت زيادة اعداد الحجاج من البلاد هذا العام عن 8000 حاج «والإخوة في المملكة لا يقصرون معنا أبدا».



وفيما يخص تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية، قال الضويحي ان عملية تسجيل المقيمين بصورة غير قانونية مستمرة حتى آخر يوم في عملية التسجيل وهو 13 ديسمبر المقبل، لحين وصول الموافقات اللازمة من طرف الاخوة في المملكة بحج المقيمين بصورة غير قانونية هذا العام.



وعن الاسعار هذا العام، توقع ان اسعار الحج هذا العام ستكون افضل من الموسم السابق بسبب التسجيل المبكر، حيث أتاح لجميع الحملات التعاقد مع الفنادق والخدمات قبل الموسم بوقت مبكر.



ووجه الضويحي في ختام تصريحاته الشكر لجهود المملكة على ما تقوم به في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل جميع الاجراءات وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتأدية مناسك الحج بكل أريحية.



كما وجه الشكر لوزارة الاوقاف ممثلة بإدارة الحج والعمرة على جهودهم المشكورة وتذليل جميع العقبات امام حملات الحج الكويتية لتسيير الحج بكل سهولة ويسر.