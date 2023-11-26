عواصم ـ داود رمال ووكالات



التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في إسطنبول.



وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن أردوغان استقبل ميقاتي في مكتب رئاسة الجمهورية بقصر «دولمة بهجة»، وجرى اللقاء مغلقا بحسب الوكالة.



وخلال الاجتماع، أكد الرئيس أردوغان «ضرورة العمل على تحقيق هدنة مستدامة في غزة ووقف العمليات العسكرية تمهيدا للانتقال الى العمل لتحقيق السلام المستدام».



وقال «إن أكثر الدول تأثرا بحرب غزة هو لبنان، ونتمنى استمرار الهدنة لكي يبقى لبنان آمنا وهادئا».



بدوره، قال الرئيس ميقاتي «إننا نعول على مساعي الدول الصديقة لإحداث خرق في جدار الأزمة القائمة والعمل على إحلال السلام، وعودة الهدوء الى جنوب لبنان».