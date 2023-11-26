القاهرة - ناهد إمام



أكد د.محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم منظومة التأمينات والمعاشات وفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن الخزانة العامة للدولة قامت بتحويل أكثر من 768 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 52 شهرا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في سبتمبر 2019 لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 149 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.



وأضاف الوزير، أنه رغم كل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، سندعم منظومة المعاشات بمبلغ 202 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، موضحا أننا مستمرون في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.



وأشار الوزير إلى أن الدولة تولي اهتماما خاصا بأصحاب المعاشات تقديرا لجهودهم المثمرة خلال مسيرتهم الوظيفية التي تمتد لنحو 40 عاما، لافتا إلى أن العامين الماضيين شهدا 4 زيادات للمعاشات منذ أبريل 2022 حتى الآن، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات التوترات الجيوسياسية.