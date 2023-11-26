أثارت الفنانة ميرهان حسين قلق جمهورها برسالة غامضة كتبتها عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام»، وجاء فيها: «الدنيا مش مستاهلة وفانية بس محدش فاهم»، وعلق الكثيرون متسائلين عن سبب رسالتها تلك!



وكانت ميرهان قد أجرت حوارا مفتوحا مع جمهورها، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في «إنستغرام» أجابت خلاله عن أسئلة متابعيها، حيث كشفت عن سبب عدم زواجها حتى الآن، ومواصفات شريك حياتها، وقالت: «عشان أنا بحب الروقان ومبحبش النكد ومبحبش الزعل وبحترم مساحتي الشخصية وبحترم شخصيتي اللي بنيتها وهذبتها لحد ما بقت الشخصية اللي أنا عليها دلوقتي ولسه ملقيتش الراجل اللي ميخذلنيش في حاجة من دول».



وعن أكثر ما يجذبها في الرجل، قالت ميرهان حسين: «أكيد مظهره الخارجي أول حاجة بتلفت نظري، بس الأهم إن شخصيته تعجبني».