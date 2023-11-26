مفرح الشمري



عندما تقدم محتوى هادفا يتضمن قيم مجتمعك على خشبة مسرح من المؤكد ان تكون نتيجته النجاح والإقبال الجماهيري لأن محتواك تم تقديمه بأسلوب جميل لامس القلوب من الداخل ووضع يده على مشاكل يعاني منها المجتمع بشكل عام.



ما سبق ينطبق فعليا على فريق عمل مسرحية الرعب «الطابق الثاني» التي قدمها المؤلف والمخرج المسرحي عبدالعزيز المسلم في فعالية جولة المملكة 2023 التي نظمتها بنجاح الهيئة العامة للترفيه.



المسرحية اهتمت ببر الوالدين وتعزيز صلة الأرحام وغرس قيم الإنسانية وفق مكارم الأخلاق، هذه القيم التي قدمها المؤلف والمخرج المسرحي عبدالعزيز المسلم في الرياض ومدن سعودية أخرى، كانت محل شكر وثناء من الجمهور السعودي المثقف والواعي والمحب للفن الكوميدي الهادف والنافع للفرد والمجتمع.



هذا النجاح الذي حققته المسرحية دفع الكثير من الجماهير مطالبة الهيئة العامة للترفيه بتمديد عروضها، الأمر الذي من خلاله كتب المستشار تركي آل الشيخ تغريدة بصفحته بتويتر يرد فيها على الجماهير الكبيرة التي لم تحظ بالحضور للمسرحية لنفاذ كل تذاكرها (سولد أوت) في جميع عروضها بالمدن السعودية، مؤكدا من خلال تغريدته انه سيقدم نفس المسرح في موسم الرياض المقبل، وهذا إن دل فإنما يدل على حرص الهيئة العامة للترفيه على تواجد مسرح الرعب الكوميدي في موسم الرياض بموسمه الجديد، وذلك من خلال مسرحية «السحر الأسود» التي ستعرض 8 ديسمبر المقبل ولمدة 5 أيام لكونه عرضا يقدم وفق معايير عالمية ويطرح قيما إنسانية وقيمة ثقافية تعتبر إضافة للحركة المسرحية الخليجية والعربية.



ويشارك في بطولتها النجم عبدالعزيز المسلم والنجمة هدى حسين بمشاركة النجوم سحر حسين وحمد العماني ومرام وعبدالله المسلم وعلي الثامر وشيماء قمبر والفنان محمد عبدالعزيز المسلم ونخبة كبيرة من الفنانين والفنيين من الخليج وتنزانيا وبريطانيا وهولندا.



الجميل في هذا الأمر، مطالبة الجمهور السعودي نجوم المسرحية بمواقع التواصل الاجتماعي بضرورة عرض مسرحية «السحر الأسود» في جدة والشرقية والأحساء، إضافة الى مطالبة الجمهور الكويتي بعرضها في الكويت مرة أخرى بعد نجاحها في الموسم الأول.



في هذا الجانب، أكد الفنان القدير عبدالعزيز المسلم حرصه على تلبية مطالب الجمهور الكريم في المملكة العربية السعودية، موجها شكره الى هيئة الترفيه ورئيسها المستشار الشيخ تركي آل الشيخ لدعمه الحقيقي للثقافة من خلال تقديم مسرح هادف في موسم الرياض بموسمه الجديد.



وأضاف النجم عبدالعزيز المسلم قائلا: الجمهور المسرح السعودي والكويتي جمهور واحد، ذو ثقافة عالية ومتنوعة ولا بد ان نرتقي بالقيم المجتمعية وبمستوى الطرح الفني الهادف للمسرح ونواكب العالمية لنتفوق عليها خصوصا مع الدعم المعنوي والتشجيع الكبير الذي وجدناه من هيئة الترفيه ومن رئيسها شخصيا وأيضا ما لمسناه من محبة وتقدير كبير من الجمهور السعودي المثقف، والمحبة الكبيرة والترحيب والاهتمام سر اندفاعنا لتقديم أفضل ما لدينا للجمهور السعودي الوفي والحبيب لهذا الموسم، ونتمنى ان تنال مسرحية «السحر الأسود» التي تنطلق عروضها في الرياض 8 ديسمبر المقبل إعجاب الجمهور السعودي الذي أكن له كل محبة وتقدير.