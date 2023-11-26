كشفت الفنانة نادية الجندي عن موقفها حال عرض عليها تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي، حيث قالت إن حياتها الحقيقية مليئة بالتفاصيل المثيرة والمواقف الصعبة والتحديات القاسية، وقد لا يتحمل الجمهور مشاهدتها.



وأضافت الجندي، خلال لقاء في برنامج «عرب وود» على هامش تكريمها في مهرجان «ضيافة»: «قصة حياتي مليانة أحداث وتعب وكفاح وتحديات كتير، هتطلع قصة جميلة، الحقيقة بس الجمهور مش هيتحملها، هيلهث وراها من كتر المجهود اللي بذل فيها».



وأطلقت نادية الجندي عدة تصريحات عن موقفها تجاه ما يقدم حاليا في مجال الفن، وقالت خلال إمضائها الخاص على لوحة تذكارية لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة احتفاء بها: «كنت من زمن الفن الجميل الذي لا يعوض، وكان حينها الفنان ملتزما، ويحب الفن ويقدم رسالة وفنا هادفا، للأسف الفن دلوقتي اختلف كثيرا».