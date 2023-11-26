عبدالحميد الخطيب



عبر الفنان طارق النفيسي عن سعادته بالمشاركة مع نخبة من النجوم في المسلسل التراثي الجديد «الفرج بعد الشدة». وقال في تصريح لـ«الأنباء»: يسعدني أن أكون أحد الممثلين في هذا العمل الرائع تحت إشراف الكاتب المبدع المؤلف د.مشاري حمود العميري، وقيادة المخرج محمد الطوالة، ومع كوكبة من فناني الكويت والخليج، منهم غازي حسين، صلاح الملا، عبدالله ملك، عبدالامام عبدالله، عبير الجندي، محمد العجيمي، مرام البلوشي، شهاب حاجيه، عبدالله الطليحي، إسماعيل الراشد، وليد الضاعن، عبدالله الفريح، نواف الفجي، بلال الشامي، أحمد الحليل، صالح العجمي، عبدالرحمن الصالحي، ياسه، اصايل محمد، نوف العبدالله، وغيرهم.



وتابع النفيسي: يتناول العمل حقبة مهمة في تاريخ المنطقة، حيث يحكي عن زمن «الهيلق» أو المجاعة التي مرت على الكويت والدول المجاورة وتأثيرها على الناس، وأجسد خلال الأحداث شخصية أعتبرها تحديا بالنسبة لي ونقلة في مشواري الفني، وهي استمرار للشخصية التي صنعناها في مسلسل «دحباش»، مستدركا: الكاتب د.مشاري حمود العميري مدرسة في الأعمال التراثية والتاريخية، وكنت احتاج لأن أدخل هذه المدرسة لأتعلم منه، لذا أحرص على المشاركة معه في أعماله المليئة بالتفاصيل التي تطور الأدوات التمثيلية عندي.



وأضاف: المسلسل ممتع وصورناه كعائلة واحدة تحت قيادة المخرج محمد الطوالة الذي يصنع صورة عالية الجودة ويقدم رؤية إخراجية متميزة، كما تشرفت بالوقوف أمام الكاميرا مع نخبة من النجوم الرائعين، مستدركا: الناس ستشاهد شخصية «بو محمد» التي أجسدها في العمل وراح يسألوا «منو هذا؟»، فالدور الذي كتبه بوحمود لي جميل جدا ومحوري ويحرك الأحداث بالكامل.



إلى ذلك، كشف النفيسي عن أعماله الجديدة الأخرى، قائلا: لدي المسلسل السعودي - الخليجي - الأردني «حكاية لونا»، إنتاج عصام حجاوي، تأليف د.سليمان أبو شارب، إخراج ليث حجاوي، وهو مستوحى من رواية «ما تخبئه لنا النجوم» لجون غرين، وأشارك فيه مع كل من هيفاء حسين، حبيب غلوم، عبير عيسى، لونا بشارة، هيلدا ياسين، عمران العمران، ليلى سلمان، مريم الغامدي، سمر ناصر، سلطان المقبل، تركي الكريديس، عهود السامري، وآخرين. وأكمل: أيضا أشارك في مسلسل بعنوان «إيمان» والذي يتناول قصة مؤثرة لمعاناة طفلة يتم اختطافها والسفر بها الى باكستان، وعندي عملان آخران في طور التحضير والتنفيذ، وجميعها ستعرض في شهر رمضان المبارك.



يذكر أن الفنان طارق النفيسي تعاون في رمضان الماضي مع الكاتب د.مشاري العميري والمخرج محمد الطوالة في مسلسل «في دروب السعي مظالم»، والعمل إنتاج مؤسسة «زهدم للإنتاج الفني»، وشارك فيه بجانب نخبة من النجوم، أبرزهم: عبدالرحمن العقل، عبدالإمام عبدالله، هيفاء حسين، أحمد مساعد، ماجد مطرب، زينب كرم، إسماعيل الراشد، عبدالله الفريح، فاطمة الدمخي، عذاري، خلود محمد، محمد اشكناني، وليد الضاعن، وغيرهم، وتناولت أحداث العمل قصة رجل كان يحضر لرسالة الدكتوراه في القاهرة في عام 1998، يتعرف على طالبة كويتية في السنة النهائية لرسالة الماجستير في الإعلام، وأراد الزواج منها، ولكن هناك فوارق طبقية بينهما فتتطور الأحداث وتتصاعد بشكل تشويقي.