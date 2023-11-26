قال مركز العجيري العلمي إن القمر سيتراءى مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية)، ويمكن فيه رؤية أقمار المشتري الأربعة (أقمار جاليليو) بمنظار صغير.



وأضاف المركز، في بيان صحافي لـ «كونا»، أن المهتمين شاهدوا حالة الاقتران وتجاور القمر مع المشتري في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلان مرئيين حتى صباح اليوم التالي.



ودعا المركز المهتمين بعلوم الفلك، إلى الاستمتاع برصد ظاهرة الاقتران، لاسيما أن كوكب المشتري يمكن مشاهدته في أبهى حالاته.



وأشار إلى أن الحقائق العلمية الفلكية بينت أن كوكب المشتري عند اقترانه مع القمر يمكنه اقتناص المذنبات المتجهة إلى الأرض بسبب ضخامته الفائقة.



وذكر المركز أنه يمكن رؤية أقمار المشتري الأربعة (أقمار جاليليو) بمنظار صغير وهي تدور حوله باستمرار بالتزامن مع حالة الاقتران، مضيفا أنه يمكن روية البقعة الحمراء على سطح الكوكب بتلسكوب أكبر.