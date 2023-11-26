بدأ أكبر جبل جليدي بالعالم في التحرك بعد أكثر من 30 عاما من بقائه وثباته في قاع المحيط بالقارة القطبية الجنوبية.



ويبلغ سمك الجبل الجليدي، نحو 400 متر (1312 قدما)، وتبلغ مساحته نحو 4000 كيلومتر مربع (1544 ميلا مربعا).



وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة عقود، بدأ الجبل الجليدي المسمى A23a، يفقد قبضته على قاع البحر كجزء من دورة النمو الطبيعي للجرف الجليدي، وبدأ في التحرك، كما يقول العالمان إيلا جيلبرت وأوليفر مارش من القارة القطبية الجنوبية، بحسب ما نقلته شبكة «سي.ان.ان» الإخبارية الأميركية.



وأضاف العالمان أن A23a حصل على لقب «أكبر جبل جليدي في العالم» عدة مرات منذ الثمانينيات، ويتم تجاوزه أحيانا بواسطة جبال جليدية أكبر ولكن أقصر عمرا، بما في ذلك A68 في عام 2017 وA76 في عام 2021.



ومن المرجح أن يتجه الجبل الجليدي، الذي تحمله تيارات المحيط، شرقا، ويتحرك بمعدل خمسة كيلومترات (ثلاثة أميال) يوميا.



وبحسب معهد بحوث القطبين الشمالي والجنوبي، فإن الجبل العملاق جنح منذ 30 عاما وبدأ الآن يتحرك بسرعة 150 كيلومترا في الشهر على امتداد شواطئ القارة القطبية الجنوبية.