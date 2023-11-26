الدوحة - فريد عبدالباقي



وصلت بعثة نادي السد القطري إلى الإمارات، تمهيدا لمواجهة فريق الشارقة في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا مساء الغد.



وخاض الفريق مرانا خفيفا صباح أمس تحت قيادة مدربه وسام رزق قبل السفر إلى الإمارات.. وسيكون لقاء الغد الظهور الأول لرزق، الذي تولى تدريب الفريق خلفا للبرتغالي برونو ميغيل الذي تم إنهاء التعاقد معه بالتراضي.



ويفتقد السد جهود الثنائي البرازيلي باولو أوتافيو بداعي الإيقاف، وغيليرمي توريس للإصابة.



ويحتل السد المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يعتلي الشارقة الصدارة برصيد 8 نقاط، ويليه ناساف كارشي الأوزبكي برصيد 7 نقاط، فيما يقبع الفيصلي الأردني في القاع برصيد 3 نقاط.



وعلى الجانب الآخر، يختتم الدحيل تحضيراته مساء اليوم استعدادا لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي مساء الغد على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المجموعة الخامسة لدوري الأبطال.



ويتطلع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه إلى تحقيق أول انتصار قاري في النسخة الحالية، حيث يحتل الدحيل المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، ويتصدر النصر السعودي المجموعة برصيد 12 نقطة، ويليه برسبوليس الإيراني برصيد 7 نقاط، ثم الاستقلال الطاجيكي برصيد نقطتين.



هذا، وحقق فريقا الشمال والأهلي الفوز على ناديي قطر والمرخية بنتيجة واحدة 2-0، في افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري القطري لكرة القدم.



وتمكن نادي الشمال من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالدوري القطري، بتسجيل هدفين في مرمى نادي قطر عن طريق فيصل محمد، والإيراني أوميد إبراهيمي في الدقيقتين «4 و34».



وبهذا الفوز رفع الشمال رصيده 9 نقاط، فيما توقف رصيد نادي قطر عند 8 نقاط.



فيما استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الشمال، وليضاعف متاعب المرخية في المسابقة، بهدفي عبدالرشيد امارو والأردني يزن النعيمات في الدقيقتين «20 و33».



وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 8 نقاط، وتجمد رصيد المرخية عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، ليدخل الفريق في النفق المظلم ويقترب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.