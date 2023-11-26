خسر الكويت من العربي القطري بنتيجة 31-30 في اللقاء الذي جمعهما في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد والمقامة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم. وفي السياق ذاته خسر القادسية من الخليج السعودي بنتيجة 29-30 وبذلك يلتقي الكويت مع القادسية على المركز الثالث.



ويلعب الخليج مع العربي في نهائي البطولة.



«الناشئين» يحقق برونزية العرب



إلىذلك، أشاد رئيس وفد الكويت في البطولة العربية الأولى ليد الناشئين (مواليد 2006) شبيب الهاجري، بالأداء الرجولي والقوي للاعبي المنتخب والذي تكلل بحصدهم الميدالية البرونزية عقب الفوز على الجزائر 29-24 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي شهدت فوز حارس منتخبنا عباس القلاف بجائزة أفضل لاعب في المباراة، فيما حصد لقب البطولة المنتخب التونسي بالفوز على نظيره السعودي 28-24.



وعقب مراسم تتويج الفائزين التي قام بها رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد فاضل النمر، قال الهاجري: «رغم فترة الإعداد البسيطة التي كانت عبارة عن تدريبات محلية وإقامة مباريات ودية مع المنتخب السعودي والبحريني في الكويت، مقارنة بأعداد المنتخبات الأخرى التي استعدت من خلال معسكرات خارجية أوروبية، إلا أن أبناء الكويت بعطائهم وإخلاصهم تمكنوا من تحقيق المركز الثالث».



من ناحيته، أكد إداري المنتخب يوسف الشاهين أن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم، وقدموا خلال المباريات مجهودات كبيرة، مشيدا في ذات الوقت بالجهازين الفني والإداري.