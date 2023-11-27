23.8 ألف وافد يعملون حالياً في عقود المقاولين لدى «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة

305 عقود مع المقاولين.. و«نفط الكويت» تستحوذ على 143 عقداً ثم «البترول» بـ 81

5413 عدد العمالة الوطنية لدى المقاولين.. يتركزون في «نفط الكويت» بأكثر من 4 آلاف

عكس المتوقع.. «البترول الوطنية» لديها أكبر عدد عمالة وافدة لدى المقاولين بـ 10389



أحمد مغربي



تأكيداً لما نشرته «الأنباء» في عددها الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2023 بعنوان «إعلان توظيف على عقود المقاولين في النفط» كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» عن إجمالي الوظائف الشاغرة المتاحة على عقود المقاولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث بلغ عدد الشواغر 2046 وظيفة.



وقال ان شركة البترول الوطنية لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة على عقود المقاولين بواقع 683 وظيفة شاغرة موزعة على 642 وظيفة بالإضافة إلى 41 شاغرا في اتفاقيات عمالة الإعارة، أما شركة نفط الكويت فلديها 661 شاغرا موزعين على 575 وظيفة بالإضافة إلى 86 وظيفة شاغرة لحملة شهادة الثانوية العامة.



وذكر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لديها 507 شواغر وظيفية على عقود المقاولين، وشركة ناقلات النفط الكويتية لديها 91 شاغرا موزعة على 64 وظيفة شاغرة خاضعة للتكويت و27 شاغرا في عقود المقاولين، أما شركة صناعة الكيماويات البترولية فلديها 29 شاغرا، وشركة نفط الخليج لديها 16 شاغرا، وشركة الاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) لديها 18 شاغرا، وشركة البترول العالمية 8 شواغر، وأخيرا مؤسسة البترول الكويتية (المبنى الرئيسي) لديها 33 شاغرا.



305 عقود



وحول عدد العقود الحكومية الموجودة لدى المقاولين في القطاع النفطي، أشار إلى ان العقود الحكومية مع المقاولين يبلغ إجماليها في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة 305 عقود موزعة كالتالي: 7 عقود لدى مؤسسة البترول الكويتية، ونحو 143 عقدا مع شركة نفط الكويت، ولدى شركة البترول الوطنية 81 عقدا، أما شركة ناقلات النفط فلديها 9 عقود، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) لديها 17 عقدا، ونحو 7 عقود لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية، و40 عقدا لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج، وعقد واحد لدى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).



23 ألف وافد



وكشف المصدر ان إجمالي العمالة الوافدة في عقود المقاولين في القطاع النفطي بلغ 23.8 ألف وافد موزعين كالتالي: 10389 وافدا في عقود المقاولين لدى شركة البترول الوطنية، و9357 وافدا لدى شركة نفط الكويت، و2675 وافدا لدى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، و345 وافدا لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج.



أما أعداد الوافدين في عقود المقاولين في الشركة الأخرى، فإن إجماليهم في شركة ناقلات النفط بلغ 680 وافدا، و131 في مؤسسة البترول (المبنى الرئيسي)، و61 وافدا في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك)، و86 وافدا لدى شركة البترول العالمية.



5413 كويتياً



أما عدد العمالة الوطنية في عقود المقاولين فإن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة توظف نحو 5413 كويتيا لدى عقود المقاولين موزعين كالتالي: 18 في مؤسسة البترول (المبنى الرئيسي)، و4012 في شركة نفط الكويت، و1041 لدى شركة البترول الوطنية، و109 لدى شركة ناقلات النفط، و170 لدى شركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، و35 لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية، و9 مواطنين لدى شركة نفط الخليج، وأخيرا 19 مواطنا لدى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).



305 عقود



وحول عدد العقود الحكومية مع المقاولين لدى القطاع النفطي، فإن إجماليها يبلغ 305 عقود موزعين كالتالي: 7 عقود لدى مؤسسة البترول (المبنى الرئيسي)، و143 عقد في شركة نفط الكويت، و81 لدى شركة البترول الوطنية، و9 لدى شركة ناقلات النفط، و17 لدى شركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، و7 لدى شركة صناعة الكيماويات البترولية، و40 عقدا لدى شركة نفط الخليج، وأخيرا عقد واحد لدى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك).