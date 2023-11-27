قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» إن صافي ربح الشركات المدرجة في دول الخليج بلغ 62.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2023، وذلك مقابل 72.9 مليار دولار في الربع الثالث من 2022، ما أدى إلى تسجيل تراجع بمعدل ثنائي الرقم على أساس سنوي بنسبة 14.4%.



وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت شهدت أعلى معدل نمو على أساس سنوي بأكثر من 40.9% في الربع الثالث من 2023، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بالربع الثالث من 2022، في حين أظهرت الشركات المدرجة في دبي وعمان نموا قويا هي الأخرى بنسبة 35.8% و24%، على التوالي.



من جهة أخرى، لم تشهد أرباح الشركات القطرية تغيرا يذكر، إذ سجلت نموا بنسبة 0.3% على أساس سنوي، أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع إجمالي ربح الشركات المدرجة في دول الخليج بنسبة 7.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023 بدعم رئيسي من الأداء القوي للشركات المدرجة في بورصتي مسقط ودبي والتي سجلت نموا ثنائي الرقم.



وفيما يتعلق بأداء أرباح الشركات الخليجية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، فقد كان انخفاض الأرباح هذا العام حادا بنسبة 37.8% وكان مدفوعا بالكامل تقريبا بانخفاض أرباح الشركات المدرجة في السعودية بأكثر من الربع أو بما يعادل 42 مليار دولار.



بينما سجلت الشركات القطرية والبحرينية تراجعا أقل نسبيا على أساس القيمة المطلقة مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من العام 2022. وقد قابل تلك الانخفاضات نمو أرباح الشركات المدرجة في بورصتي دبي والكويت بمعدلات ثنائية الرقم، في حين أظهر إجمالي ربح الشركات المدرجة في عُمان وأبوظبي نموا أقل قليلا على أساس سنوي عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2023.



وفي الكويت، تأثرت الأرباح بصفة رئيسية بأداء قطاع البنوك الذي سجل نموا بنسبة 44.9%، إذ وصلت أرباح القطاع إلى 1.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 0.9 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022.



وفيما يخص أرباح الشركات السعودية، فقد تراجع صافي ربح الشركات السعودية المدرجة بنسبة 19.0%، إذ وصل إلى 42.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 52.4 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022.



وعلى مستوى القطاعات الرئيسية في البورصة، سجل كل من قطاع البنوك والاتصالات نموا في الأرباح خلال هذا الربع. من جهة أخرى، يعزى تراجع أرباح الربع الثالث من العام 2023 بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي ربح قطاع الطاقة الذي سجل تراجعا بنسبة 20.7% إلى 32.8 مليار دولار مقابل 41.3 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022.



وفي الإمارات، تراجع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 27% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 7.6 مليارات دولار مقابل 10.4 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2022.



وشهد صافي ربح قطاع البنوك نموا بنسبة 30.1% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، إذ بلغ إجمالي ربح القطاع 2.2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022. أما على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي، فظل صافي ربح قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 2023 مستقرا، إذ تراجع هامشيا بنسبة 0.1% خلال هذا الربع.



وفي دبي، ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 35.8% على أساس سنوي إلى 5.8 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 4.3 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2022.



وكان نمو الأرباح خلال هذا الربع واسع النطاق وكان مدفوعا بصفة رئيسية بأداء البنوك والعقارات وشركات المرافق العامة، حيث استحوذت القطاعات الثلاثة على ما نسبته 90.7% من إجمالي الأرباح المسجلة في البورصة خلال هذا الربع.



وعلى صعيد الشركات المدرجة في قطر، فقد شهد إجمالي ربحها نموا هامشيا بنسبة 0.3% في الربع الثالث من العام 2023 ليصل إلى 3.43 مليارات دولار مقابل 3.42 مليارات دولار في الربع الثالث من العام 2022.



أما عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023، أعلنت الشركات المدرجة في قطر عن تسجيلها لصافي ربح قدره 10.1 مليارات دولار مقابل 11.2 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام 2022، مسجلة انخفاضا بنسبة 10.5%.



وفي سوق البحرين، انخفض إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة بالسوق عن فترة الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 8.3% على أساس سنوي إلى 374.7 مليون دولار، وتلقت الأرباح الإجمالية دعما من قطاع البنوك في البحرين الذي سجل صافي ربح قدره 233.7 مليون دولار، بنمو بلغت نسبته 40.1% على أساس سنوي و15.6% على أساس ربع سنوي.



وفي بورصة عمان، ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة بالسوق بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 584.6 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقابل 471.4 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.



وعلى صعيد قطاع البنوك، أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، فقد قفزت أرباح الثالث من العام 2023 بنسبة 18.1% لتصل إلى 303.5 ملايين دولار مقابل 256.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022.





