أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الدعم الكامل للمزارعين الكويتيين، مشيرا إلى أن الأفكار التسويقية للمنتج الكويتي ستكون بعين الاعتبار لإيجاد نقاط بيع لتسويق منتجاتهم بما يكفل لهم سهولة الوصول للمستهلك.



وقال الشيخ فراس السعود في تصريح صحافي على هامش افتتاح «سوق النوير» بجمعية صباح السالم التعاونية إن المنتج الكويتي يتمتع بجودة عالية، مبينا أن المنتجات المعروضة من المزارعين في السوق تبعث على الفخر والاعتزاز.



وأضاف ان إطلاق فعاليات «سوق النوير» للسنة الثانية على التوالي يؤكد النجاح الباهر الذي يحققه هذا المعرض، مستذكرا وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة مي البغلي التي أطلقت هذه الفكرة.



من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم التعاونية د.محمد العجمي في تصريح مماثل ان المعرض يقام لمدة يومين بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، لافتا إلى الحرص على توفير «البوثات» والإعلانات بشكل مجاني من قبل الجمعية.