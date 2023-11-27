أسامة دياب



ضمن جهود السفارة الإماراتية للترويج لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي كوب 28 ودعما للمبادرات المجتمعية في الكويت زار سفير دولة الإمارات الشقيقة د.مطر النيادي محمية الشامية التطوعية والتي يقوم عليها مجموعة من سيدات المنطقة للتعرف على جهودهن في التخضير وإعادة التدوير، للوصول الى مجتمعات أكثر إيجابية تسعى إلى مكافحة التغير المناخي والسعي نحو تحقيق التعادل الكربوني.



تخلل الزيارة شرح للجهود المبذولة في المحمية، كما قام السفير بإهداء القائمين على المحمية فرامة تقطيع النباتات لإعادة استخدامها كسماد عضوي صديق للبيئة مساهمة من سفارة الإمارات لجهودهم البيئية وأياديهم الخضراء، فالعمل المناخي والسعي نحو الكربون المتعادل عمل مجتمعي يتطلب تضافر كل الجهود للوصول له.