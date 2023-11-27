استقبل المستشار في ‫الديوان الأميري ‫الشيخ ‫فيصل الحمود الشاب الكويتي م.مشعل عوض العتيبي ممثل الهيئة العامة للشباب بمنتدى قادة الاتحاد، بمناسبة اختياره من قبل منتدى قادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والبيئة (IUCN)، والذي اختتم مؤخرا بمدينة جنيف السويسرية، قائدا شابا مثاليا.



وجاء هذا الاختيار لما يقدمه من مبادرات وأبحاث والتي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على الطاقة وضمان استدامتها، وتقديم اقتراحات لحلول مبتكرة تخدم البيئة والطبيعة، متمنيا له التوفيق والسداد ومستقبلا زاهرا في تخصصات البيئة والطبيعة.



وقد أكد الحمود أن الكويت مليئة بالشباب الطموح المليء بالطاقة المتجددة في شتى مجالات العمل، حيث إن الشباب هم سفراء أوطانهم وضمانة لتنمية وتقدم بلدانهم، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بهم ودعمهم بجميع فئاتهم العمرية، حيث إنهم ثروة اجتماعية وبحثية وعلمية وفكرية وثقافية.



من جهته، أعرب الشاب المتميز م.مشعل العتيبي عن سعادته وشكره على ما لاقاه من ترحيب وتكريم من قبل الشيخ فيصل الحمود بهذه المناسبة.