

أصدر مدير الإدارة القانونية في البلدية حسين العجمي قرارا بتكليف شاغلي الوظائف الخاصة أعضاء الإدارة الثانوية بتدريب الباحثين القانونيين المؤهلين لشغل وظيفة محامي (ب) خلال المدة من 3 ديسمبر حتى 29 فبراير المقبل.



وتضمن القرار:



مادة 1: يكلف المستشارون رؤساء المراقبات ورؤساء الأقسام بإعداد المادة العلمية الميدانية، وترشيح المستشارين المدربيــــن والماضرين، لتدريب المؤهلين لشغل وظيفة محامي (ب) خلال فترة التدريب الميداني، لكل نقطة مكانية وفقا للاختصاص الوظيفي والهيكل التنظيمي، بمراعاة الجهات والإدارات ذات الصلة بأعمال الادارة القانونية داخل البلدية وخارجها.



مادة 2: تعتمد أجهزة البصمة، لإثبات الحضور والانصراف للمتدرب، خلال فترة التدريب الميداني، للباحثين القانونيين المؤهلين في كل نقطة مكانية.



مادة 3: تنشأ نقاط مكانية لتدريب المؤهلين الخاضعين لفترة التدريب الميداني على النحو التالي:



٭ مراقبة القضايا بمختلف الاقسام - رئيس المراقبة - الادارة القانونية.



٭ مراقبة المخالفات بمختلف الاقسام - رئيس المراقبة - الادارة القانونية.



٭ مراقبة الفتوى بمختلف الاقسام - رئيس المراقبة - الادارة القانونية.



٭ مراقبة التحقيق بمختلف الاقسام - رئيس المراقبة - الادارة القانونية.



٭ مكتب الدراسات القانونية والتفتيش الفني - رئيس المكتب - برج الوزير - قاعة واره - الميزانين.



٭ قسم الدعم الاداري - رئيس قسم الدعم الاداري - برج الوزير - قاعة واره - الميزانين.



٭ المجلس البلدي - المستشار بدر محمد العدواني - مقر مبنى المجلس البلدي الجديد.



٭ مختلف افرع محافظات البلدية - مشرف المجموعة - مقر الفرع.



مادة 4: يتم توزيع المؤهلين الخاضعين لفترة التدريب من الباحثين القانونيين، للبرنامج الميداني وفقا للجدول الزمني، المقرر من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وعددهم 408 الى 7 مجموعات على ألا تزيد كل مجموعة على 60 باحثا مبتدئا قانونيا متدربا.



مادة 5: يكلف المستشارون الواردة اسماؤهم أدناه بالاشراف على المجموعة قرين اسم كل منهم:



٭ المجموعة الأولى - 60 متدربا - المستشار ابتسام اليوسف.



٭ المجموعة الثانية - 58 متدربا - المستشار خالد غازي المهنا.



٭ المجموعة الثالثة - 58 متدربا - المستشار د. نايف جزاع المطيري.



٭ المجموعة الرابعة - 58 متدربا - المستشار سالم جهاد العنزي.



٭ المجموعة الخامسة - 58 متدربا - المستشار أحمد فهاد الدويلة.



٭ المجموعة السادسة - 58 متدربا - المستشار رهاف فهد لافي المطيري.



٭ المجموعة السابعة - 58 متدربا - المستشار الطاف العميري.



مادة 6: يختص المستشارون المشرفون الوارد اسماؤهم في المادة الخامسة من هذا القرار بالأعمال التالية:



- متابعة اعداد التقييم بالتنسيق مع رؤساء المراقبات والمشرفين المدربين في كل نقطة مكانية، تمهيدا لتسليمه لمكتب المستشار مدير الادارة القانونية، على أن تتم ارشفتها الكترونيا، ونسخة ورقية.



- متابعة مدى التزام اعضاء المجموعة بالحضور في الوقت المحدد بالنقاط المكانية المخصصة للتدريب.



- تسلم الأعذار الطبية التي يتم تقديمها، مع حصرها تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها لإدارة التطوير والتدريب لإرسالها الى معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



- توجيه أعضاء المجموعة بالتعليمات اللازمة لحسن سير المرفق بانتظام واطراد، والالتزام بمدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية، الصادر بالتعميم رقم (2) لسنة 2021 والتعميم الوزاري رقم 317/2023 الصادر في 30/6/2023.



- توجيه لفت نظر المتدرب في حالة عدم اتباع التعليمات المقررة خلال فترة التدريب، مع اخطار مكتب المستشار، مدير الادارة القانونية.



- توجيه المتدربين بإعداد التكليفات المقررة لختام كل نقطة مكانية خلال فترة التدريب الميدانية على الايميل التالي: [email protected] المعتمد لاستقبال التكليفات.



مادة 7: يمنع منعا باتا قبول طلب النقل بين المجموعات للمتدربين، او طلب تغيير مستشار مدرب، او مستشار مشرف، او تقديم استئذان بعدم الحضور، خلال فترة التدريب الميداني.



مادة 8: يكلف شاغلو الوظائف الخاصة اعضاء الادارة القانونية بمختلف الدرجات والمسميــــات الاشرافية الوارد اسماؤهم بالجدول الملحق بهذا القرار وفق كل مجموعة، بتدريب الباحثين القانونيين خلال فترة البرنامج العملي والزمني المعتمد من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.



مادة 9: على المستشار رئيس شعبة السكرتارية اخطار قطاع التطوير والمعلومات، وإدارة شؤون الموظفين بنسخة من هذا القرار للحفظ بالملف الوظيفي للمستشارين المشرفين والمدربين.