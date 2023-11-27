عبدالله الراكان



قامت ادارة السلامة في بلدية الفروانية صباح أمس بجولة ميدانية في جنوب عبدالله المبارك للكشف على المشروع الإسكاني التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة للكشف عن مخالفات السلامة طوال شهر نوفمبر الجاري للتأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بشروط وضوابط البلدية وتطبيق القوانين واللوائح في جميع المحافظات.



وكشف مدير إدارة السلامة في بلدية الفروانية م.فيصل العنزي في تصريح لـ «الأنباء» عــن أن الاحصائية الأسبوعية للإدارة في محافظــــة الفروانية شملت 26 تنبيها لأنظمة السلامة و57 ملصق إنذار و5 مخالفات و35 تقريرا ميدانيا بالاضافة الى 29 شهادة سلامة من خلال 86 جولة ميدانية.



بدوره، قال عضو ادارة السلامة في بلدية الفروانية م.مبارك الوطري إن الحملة بمشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني تضمنت التنبيه على المقاولين في المشاريع الإسكانية، خصوصا الانقاض وكيفية ترحيلها عبر الحاويات بالاضافة الى أن دورنا ينصب في كيفية الدفان وأيضا شكاوى الجيران المتضررين، إن وجدت.



وذكر الوطري أن الحملات المكثفة التي تقوم بها إدارة السلامة توعوية أكثر منها سعيا للمخالفة، موضحا: أننا متواجدون للتأكد من مدى التزام أصحاب العقارات بشروط وضوابط البلدية.