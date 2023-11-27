أسامة أبو السعود



قالت رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة وعضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان المستشارة هدى الشايجي تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، إن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا واضحا وصريحا لحقوق الانسان وأن عواقب العنف لا تقع على المرأة فقط وإنما ينعكس ذلك على الاسرة والمجتمع بأكمله



وأكدت ان العنف ضد المرأة يترتب عليه آثار سلبية واجتماعية وصحية ونفسية واقتصادية وغيرها مما يؤثر على الاسرة وأن الكويت سباقة في إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة والعمل بكل حزم على وقف الانتهاكات التي تتعرض لها.



‎وقالت إن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (16) لعام 2020 بشأن الحماية من العنف الاسري لهو خطوة في الاتجاه الصحيح والجاد في حماية المرأة والتأكيد على إدانة جميع أشكال العنف ضدها وينص القانون على ضرورة توفير الأمن والدعم للاسرة في الكويت.



وأفادت المستشارة الشايجي ان ديوان حقوق الانسان معني بتعزيز واحترام حقوق الانسان في الكويت.



وتحقيقا لأهداف الديوان نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الاسرة بالشراكة مع عدة جهات مختصة بشؤون المرأة وقضاياها في الدولة، مجموعة من البرامج والحلقات النقاشية للتعريف بقانون رقم 16 لسنة 2020 الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية لمتابعة تنفيذ القانون، وإيجاد مجتمع واع بحقوق المرأة وواجباتها وحمايتها من كل صور العنف وأشكاله.