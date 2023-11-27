أعلن البنك التجاري الكويتي عن عرض خاص جديد بالتعاون مع شركة «اكسايت» الغانم للإلكترونيات، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم (الإثنين)، ويأتي هذا العرض تأكيدا على اهتمام البنك بمشاركة عملائه أفضل العروض التسويقية والترويجية التي تلبي احتياجاتهم.



وعن تفاصيل هذا العرض، قالت رئيس إدارة التسويق في البنك التجاري الكويتي بدور بوخمسين: «يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لجميع حاملي بطاقات التجاري الائتمانية، حيث يمكن للعميل الحصول على خصم بنسبة 70% من إكسايت بالإضافة إلى 10% خصم من البنك التجاري الكويتي».



وأضافت بوخمسين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص البنك الدائم على تقديم أفضل مستوى خدمة لراحة عملائه عند تسوقهم عبر المواقع التجارية العالمية ولتقديم أفضل العروض من خلال المنتجات المختارة لهذا العرض التي يوفرها «إكسايت» لعملائه.



وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت بوخمسين أنه يمكن للعملاء الدخول على تطبيق «Xcite»



أو زيارة موقعهم الإلكتروني للحصول على الخصم، حيث يتم منح الخصم على الفور عند الدفع بأي من بطاقات التجاري الائتمانية، علما أن الخصم ينطبق عند صرف ما لا يقل عن 50 دينارا، ويكون الخصم على عملية واحدة على البطاقة الائتمانية خلال فترة العرض، لافتة إلى أن هذا العرض متاح من اليوم 27 نوفمبر 2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، علما أن العرض لا يشمل موظفي البنك، وأن العرض خاص لأول 200 عميل فقط.