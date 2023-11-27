

سجلت الاستثمارات في قطاع استكشاف وإنتاج وتطوير النفط والغاز بسلطنة عمان خلال النصف الأول من عام 2023 نحو 5.84 مليارات دولار، موزعة بنسبة 62% كنفقات رأسمالية، مثل المسوحات الجيولوجية والحفر والمرافق وغيرها، ونسبة 38% في المصاريف التشغيلية.



وقال مدير عام استكشاف وإنتاج النفط الغاز بوزارة الطاقة والمعادن العمانية د.صالح بن علي العبوري إن الشركات النفطية العاملة في سلطنة عمان قامت خلال العام الحالي بحفر العديد من الآبار الاستكشافية في مختلف مناطق امتياز النفط والغاز استهدفت مكامن مختلفة وعلى أعماق متفاوتة، والنتائج الأولية لبعض الآبار «مبشرة» وسيتم تأكيدها من خلال الاختبار طويل الأجل الذي قد يمتد لعدة أشهر أو أكثر، في حين تحتاج بعض الآبار للمزيد من الدراسة والاختبار، ما سيسهم في المحافظة على مستويات مستقرة من الإنتاج والاحتياطي.



وأوضح أن جميع مناطق الامتياز غير المشغولة تعد مناطق مفتوحة للاستثمار، وترحب الوزارة بأي مستثمر يرغب في التفاوض عليها، وتقوم بالترويج لها من خلال جولات المزايدة، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت جولة مزايدة بداية هذا العام وحظيت باهتمام كبير من عدة شركات محلية ودولية، وتقوم الوزارة حاليا بالمفاضلة بين العروض ليتم إسناد المناطق قريبا وفق وكالة الأنباء العمانية.



وحول الاستكشاف الذي أعلنته شركة أوكسيدنتال عمان مؤخرا ضمن حقل النفط بـ «مربع 65»، بين مدير عام استكشاف وإنتاج النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن أن البئر ليست استكشافية وإنما لأحد الحقول المكتشفة سابقا، ورغم أن الإنتاج الأولي لها يصل إلى 6 آلاف برميل من مكافئ النقط يوميا يعد في مستوى مرتفع قياسا على الآبار السابقة في المنطقة، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإنتاج بشكل طبيعي.