تنطلق قمة الشرق الأوسط الأولى للسياحة في 11 ديسمبر المقبل في فندق بولمان كونفينشن سنتر في مدينة إسطنبول بمشاركة الأسماء الرائدة في صناعة السياحة ووكالات السفر.



في هذا السياق، أعلن مؤسس OTSAD ورئيس منصة السياحة في الشرق الأوسط حسين كيرك أن 40 وكالة سفر من دول الخليج ستشارك في القمة، ومن بين المشاركين رئيس جمعية وكلاء السفر الكويتية محمد المطيري، والممثل الدولي لطيران «ناس» في المملكة العربية السعودية والرئيس المؤسس لمجلس تنمية السياحة الصحية أمين تشاكماك.



وأضاف كيرك أن القمة ستقدم تجربة غنية من خلال برنامج ورشة عمل B2B، حيث تتاح الفرصة لمحبي السياحة في تركيا وإسطنبول لقاء ما يقرب من أربعين وكالة سفر من الكويت والمملكة العربية السعودية ودبي وقطر والبحرين وعمان ولبنان.