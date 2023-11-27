برعاية وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية د.نيفين الكيلاني، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت شعار «مسرح من أجل الإنسانية»، وهو أبرز تجمع مسرحي لشباب العالم في الوطن العربي يتنافسون من خلال مسارات المسابقة الدولية للمهرجان، ومسرح المنودراما، ومسار مسرح الشارع، بمشاركة 17 عرضا مسرحيا من مختلف دول العالم.



وأعلنت إدارة المهرجان تسمية 3 جوائز من الجوائز الرسمية التي يمنحها المهرجان بأسماء مسرحيين كويتيين من مختلف الأجيال، جائزة أفضل عرض مسرحي بالمسار الدولي باسم الفنان محمد المنصور، وجائزة أفضل مخرج مسرحي بالمسار الدولي باسم المخرج عبدالله عبدالرسول، وجائزة أفضل أداء تمثيلي بعروض مسرح المونودراما باسم الفنان محمد الحملي. هذا، وتشارك الكويت في الدورة الثامنة للمهرجان بالعرض المسرحي «طاهرة» لفرقة مسرح الخليج العربي.