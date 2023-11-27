دمشق - هدى العبود



كشف الفنان السوري حسام الشاه عن عدم مشاركته في سلسلة «باب الحارة» الشهير، لافتا الى أن شخصية «عبدو» انتهت بالنسبة له، وقال: «أنا مو راجع على باب الحارة، ولا عندي شروط لأرجع ولا شيء، أنا من زمان أعلنت انتهاء عملي في المسلسل بعد الجزء التاسع الذي كان من إنتاج الراحل بسام الملا، ويجيبو عبدو تاني بدالي!».



وعن مشاركته مؤخرا في مشروع «فوق الأساطيح»، الذي يضم مجموعة من الأغاني الساخرة يتم طرحها على «السوشيال ميديا»، رد: «هذه التجربة حلم قديم جديد بالنسبة لي»، معلنا بحسب موقع «فوشيا»، أن الجميع يعلم أنه يغني منذ عرض الجزء الأول من مسلسل «دنيا» عام 2000، وأردف: «الكل يعلم أنني لست مطربا لكنني قادر على الغناء أفضل من عدة أشخاص متواجدين على الساحة الغنائية الآن»، مع إعرابه عن احترامه لجميع الأصوات السورية والمواهب الشابة.



أما بخصوص المشروع، فأشار إلى أنه أبصر النور بعد أن توافرت له الظروف الإنتاجية والتنظيمية والإدارية، ما أعطاه الحرية في طرح ما يؤمن به دون إملاءات أو تدخلات خارجية، ملمحا الى أنه في هذه التجربة يمكن أن يدافع عن المادة كاملة على عكس الأعمال الدرامية التي يشارك فيها والتي ليست بضرورة أن تكون على مزاجه لأن فيها عدة عناصر.



وأكد الشاه أنه بعد مرور أسابيع على طرح الأغاني سجل ملاحظات عليها حتى يتداركها في التجارب المقبلة ويتعلم منها، لافتا الى أن أصداء مشروعه الغنائي كانت خجولة في الشارع السوري، لكنه حظي باهتمام إعلامي أعلى.