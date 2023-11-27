عبدالعزيز جاسم



قال نائب رئيس جهاز الكرة بنادي النصر أحمد أبا الصافي عقب الفوز على الجهراء 3-0 أول من امس ضمن الجولة الثامنة من دوري زين الممتاز ان «العنابي» قام بالتحضير للمباراة خلال فترة التوقف، وقرأ المنافس، وكنا نعرف أنه سيندفع بصورة كبيرة للأمام مثلما فعل أمام الشباب الجولة الماضية.



وذكر أن المدرب ظاهر العدواني حاول امتصاص هذا الاندفاع وأن تكون التمريرات دائما من خلف المدافعين حتى يتمكن من إيجاد فرصة وتسجيل هدف التقدم وهو ما حدث بالضبط، وحصل النصر على نقاط المباراة كما كان مخططا له، لافتا إلى أن اللاعبين والمحترفين دخلوا أجواء المباراة بعد ما يقارب 30 دقيقة بسبب فترة التوقف. من جهته، أكد مدير الفريق بنادي الجهراء عبدالعزيز مدلول أن عدم وجود ملعب يتدرب عليه الفريق يمثل مشكلة كبيرة، فمن غير المعقول أننا في عام 2023 ولا يوجد ملعب تدريب لفريق أول يشارك في الدوري الممتاز، لافتا الى أن الفريق قبل المباراة بيوم لم يتمكن من التدريب واكتفى بمشاهدة الفيديو وبعض عمليات الإحماء في الغرفة لعدم وجود ملعب.



وأشار مدلول إلى أن الظروف التي يمر بها الفريق والمشاكل الإدارية لها تأثير على اللاعبين المحليين والمحترفين خصوصا من ناحية الرواتب. وبين أن عقد المدافع القطري عبدالكريم حسن يمتد حتى نهاية يونيو المقبل، مؤكدا أن مصير المدرب البرازيلي جانسينيز داسيلفا وباقي المحترفين بيد مجلس الإدارة.