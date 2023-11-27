يسدل الستار اليوم على منافسات النسخة الـ 26 من بطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد بإقامة مباراتين على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم، تجمع الأولى فريقي الكويت والقادسية «المستضيف» في الرابعة مساء بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، على أن يلتقي في السادسة والنصف مساء على اللقب القاري العربي القطري ونظيره الخليج السعودي.



وكان القادسية ودع البطولة أمس الأول بخسارته بصعوبة أمام نظيره الخليج السعودي 29-30 في نصف نهائي البطولة، فيا خسر الكويت من العربي القطري 31-30 بعد التمديد.



ويسعى الخليج الذي نجح في تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الأولي بالدور الأول إلى معانقة اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، وسيخوض «الدانة» اللقاء معتمدا على مجموعة من افضل اللاعبين ابرزهم البحريني حسين الصياد ويوسف بن على والياباني تاكودا والحارس المميز البحريني محمد عبدالحسين، وعلى الجانب الآخر يسعى العربي الذي تصدر مجموعته الثاني في الدور الأول بفارق الأهداف عن القادسية الوصيف والشارقة الإماراتي الثالث، وأطاح بالكويت حامل اللقب في نصف النهائي للظفر باللقب القاري للمرة الثاني معتمدا على كتيبة من اللاعبين على رأسهم وجدي سنان وعبدالرحمن طارق والقطري كابوتي والحارس المميز ارهاد اليهوزديتش.