احتل عضو المنتخب الوطني المشارك في بطولة رياضة الكيوكوشن كان كراتيه، التي أقيمت بمدينة ألماتا في كازاخستان، د.خالد الزايد المركز الثاني في فئة الوزن المفتوح فوق 45 عاما.



وقال رئيس الوفد مقرر لجنة الكيوكوشن كان كراتيه حسن الكندري إن الزايد تمكن من الفوز بالمركز الثاني في فئة الوزن المفتوح فوق 45 عاما في البطولة التي انطلقت منافساتها الجمعة الماضي واختتمت امس.



وأضاف الكندري أن البطولة شهدت منافسة قوية للغاية بين الفرق الرياضية التي تتمتع بخبرة عريقة من مختلف المنتخبات بمشاركة أكثر من 30 دولة، مشيرا إلى أن فوز رياضي كويتي بالمرتبة الثانية يعد «إنجازا مهما».



وأشاد بأداء بقية لاعبي الفريق في البطولة، قائلا إن الفريق سيشارك في بطولة الكيوكوشن العربية التي ستقام في المملكة العربية السعودية الشهر المقبل وبطولة آسيا وأوروبا التي ستقام في إسطنبول في وقت لاحق.