أعلن رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد عن استضافة الكويت لمنافسات النسخة الثانية من البطولة العربية للرياضة المدرسية في 2024 من خلال لعبتي كرة القدم العشبي وكرة الصالات بنات، بالإضافة إلى مؤتمر علمي من اجل استفادة الأكاديميين، مضيفا: «حصلنا على الموافقة المبدئية من مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وسيتم اتباع الطرق الرسمية للحصول على جميع الموافقات بصفة رسمية».



جاء ذلك خلال حفل تكريم الوفود المشاركة في ختام النسخة الأولى بالقاهرة، وقال إن النتائج الإيجابية التي حققها وفد الكويت من المشاركة الأولى خارجيا يعد انجازا وحملا كبيرا علينا من أجل مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات مستقبلا، مضيفا: «خطتنا الاستراتيجية تتضمن (5×5) بمعنى 5 سنوات لنكون الأفضل محليا ومن بعدها 5 سنوات لنكون الاميز خارجيا ونتصدر الرياضة المدرسية. الى ذلك، حصل نائب رئيس الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم وليد عايش على منصب نائب رئيس الاتحاد العربي بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي عقدت على هامش منافسات البطولة.



وفي السياق ذاته، توج فريق الاتحاد الكويتي للسباحة بالمركز الثاني في البطولة محققا 9 ميداليات (فضيتان -7 برونزيات) في ظل المنافسة القوية.