استهل نابولي حامل اللقب حقبته مع مدربه الجديد القديم والتر ماتزاري بفوز ثمين على مضيفه أتالانتا 2-1 السبت في قمة المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما استعاد ميلان نغمة الانتصارات بفوز صعب على فيورنتينا 1-0.



على ملعب «جويس» في برغامو، سجل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (44) والبديل المقدوني الشمالي إليف إلماس (79) هدفي نابولي، والنيجيري أديمولا لوكمان (53) هدف أتالانتا.



وعاد ماتزاري الأسبوع الماضي للإشراف على تدريب نابولي بعد عقد من الزمن، وذلك عقب إقالة الفرنسي رودي غارسيا اثر الخسارة أمام إمبولي 0-1 في المرحلة الثانية عشرة.



وقاد ماتزاري (62 عاما) نابولي في الفترة بين 2009 و2013 عندما أعاد أكبر ناد في جنوب إيطاليا إلى المستويات العليا في كرة القدم المحلية من خلال الفوز بكأس إيطاليا عام 2012 بعد فوزه على يوفنتوس بطل الدوري والظفر بأول لقب كبير للنادي منذ أكثر من عقدين.



وقال ماتزاري بعد الفوز: «الفوز على هذا الملعب ضد هذا الفريق لم يكن سهلا، ولن يكون سهلا على أي فريق آخر»، مضيفا: سيطر الفريق على الموسم الماضي بأكمله، ولعب بعضا من أفضل كرة القدم في أوروبا مع لاعبين لم يعتادوا على التواجد في هذا الموقف، لذلك كان هناك دائما بعض التراجع بعد ذلك.



وهو الفوز السابع لنابولي هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ميلان الذي استعاد نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه فيورنتينا، فيما تجمد رصيد أتالانتا عند 20 نقطة في المركز الخامس.



وحقق ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير فوزه الأول هذا الموسم عندما قلب الطاولة على ضيفه لاتسيو وتغلب عليه 2-1، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير بفارق نقطتين فقط عن المركز السابع عشر الذي يبقي صاحبه في الدرجة الأولى، بالمقابل تجمد رصيد لاتسيو عند 17 نقطة في المركز العاشر.



وتقام مساء اليوم مباراتان ضمن الجولة نفسها، حيث يلتقي هيلاس فيرونا مع ليتشي، وفي الثانية يستقبل بولونيا نظيره تورينو.