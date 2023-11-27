نشرت النجمة العالمية “چينيفر لوپيز مقطع فيديو بحسابها على «إنستغرام» يتضمن بعض المشاهد المرئية من ألبومها الجديد



«This Is Me...Now». ويبدأ المقطع بكلمات: «اسمعه. شاهده. عشه» على خلفية اللون الأخضر، وهو لون الحظ لها ونفس لون الحجر في خاتم خطوبتها. واشتمل المقطع أيضا على صورة للطائر الطنان، الذي قالت إنه أحد الطيور المفضلة لديها في الماضي. وتظهر المغنية والممثلة الاميركية في عدة مشاهد: تحت المطر، وفي مصنع، وفي حفل زفاف، إلى جانب العديد من الديكورات التي تذكر بالأفلام الغنائية الكلاسيكية. وعلقت النجمة العالمية على الفيديو قائلة: «هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد من خلال الموسيقى والأفلام والواقع لرحلة حياة بحثا عن حقيقة الحب. اسمعها. شاهدها. عشها... شاركها»، مشيرة الى ان الالبوم سيصدر اليوم 27 نوفمبر.