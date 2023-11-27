أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي عن أن إجمالي الوظائف الشاغرة المتاحة على عقود المقاولين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة يبلغ 2046 وظيفة.



وقال إن شركة البترول الوطنية لديها أكبر عدد من الوظائف الشاغرة على عقود المقاولين بواقع 683 وظيفة، تليها نفط الكويت بـ 661 شاغرا، ثم شركة كيبك بنحو 507 شواغر وناقلات النفط بنحو 91 شاغرا. وأشار إلى ان العقود الحكومية مع المقاولين يبلغ إجماليها 305 عقود توظف نحو 23.8 ألف وافد في القطاع النفطي ونحو 5413 كويتيا.



وبين المصدر أن «البترول الوطنية» لديها 10389 وافدا يعملون على عقود المقاولين،



و9357 وافدا لدى «نفط الكويت»، و2675 وافدا لدى كيبك، و345 وافدا لدى الشركة الكويتية لنفط الخليج.